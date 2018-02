"Misaki Sushi and Japanese Restaurant" apre anche a Salerno

Misaki Japanese Restaurant apre il suo terzo locale in Campania: a Salerno, nella zona residenziale a due passi dal centro storico.

I dettagli

Dopo il successo di Misaki Pompei e Misaki Sorrento, il ristorante giapponese sbarca a Salerno con una novità assoluta: il bar. Un'area riservata alla degustazione di cocktail e drink presenti nell'ampia carta beverage del ristorante che comprende spumanti e champagne, birre giapponesi, tè verde giapponese, selezione di sake e vini italiani.

L’inaugurazione

L’appuntamento è per mercoledì 28 febbraio alle ore 12 in via Antonio Gramsci 11.