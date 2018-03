Eccellenza e bontà: "My pizza" apre i battenti a Nocera Inferiore

Ancora più gusto e qualità a Nocera Inferiore: sta per aprire i battenti, in via Atzori, "My pizza", il locale di Stefano De Martino e Ciro Sasso pronto a deliziare gli amanti del buon cibo. Nuovi impasti e nuove tendenze prenderanno forma nel cuore e tra le mani dei due pizzaioli che inaugureranno il locale il 19 marzo, alle 20.30.

De Martino, peraltro si è già aggiudicato il primo premio al campionato “Pizze da oscar”, nel novembre 2017 a Ponte Assieve (Firenze), seguito al secondo posto dal collega Ciro Sasso. Tutti pronti a leccarsi i baffi.