"Per ricordare Fabrizio", tra musica e piatti genovesi: lunedì speciale da "Tondo"

Una serata all'insegna del gusto, quello che attende gli ospiti di "Tondo", presso l'Irnocenter. Eccezionalmente di lunedì, infatti, il noto locale gourmet sarà animato dalle note dei "Volta la Carta" che omaggeranno il grande Fabrizio De Andrè.

L'appuntamento

Squisiti e tipicamente genovesi, non a caso, i piatti che saranno preparati dallo chef per l'occasione, al costo di 30 euro, con tanto di calice di vino. Appuntamento, dunque, per lunedì 17 febbraio, alle ore 21, presso "Tondo". Per prenotazioni: 0892094369,