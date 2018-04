Genuinità e tradizione all'Osteria Serra Wenner di Capezzano, le specialità di Fabrizio Marotta

Tradizione ed eccellenza: queste le parole-chiave delle gustose ricette dell'Osteria Serra Wenner di Capezzano. Deliziosi e genuini, infatti, i piatti sapientemente preparati dall'oste Fabrizio Marotta che intende offrire agli amanti della buona tavola soltanto il meglio. Dalle ricette tipiche salernitane, come gli spaghetti dei poverelli con l'uovo fritto e il pecorino, a originali versioni dello Scarpariello, come quello con il raviolo alla ricotta di bufala o l'altro con il rigatone, fino ad arrivare alla carbonara di zucchine: questi solo alcuni degli squisiti piatti proposti che non deludono mai.

I prodotti

Ottime, anche la carne e le patate fritte tagliate a mano. Prediligendo i prodotti del territorio, dunque, l'oste continua a sorprendere i buongustai tutti i giorni a cena e la domenica a pranzo. Da provare.

