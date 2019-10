Non solo pizze, ma anche dessert eccellenti da Madia: le ultime sorprese per i buongustai

Non solo pizze squisite, ma anche dessert artigianali eccellenti e sempre originali, da Madia. Presso l'elegante locale sito nell'Irnocenter, infatti, il pizzachef Francesco Miranda ha messo a punto un nuovo dessert: pane, burro e marmellata. Pane fatto in casa, caramellato, burro di Normandia alla menta, confettura artigianale di albicocche e cristalli a sorpresa: questi gli ingredienti del dolce che farà leccare i baffi a grandi e piccini.

La pizza della settimana

E come pizza della settimana, Madia non poteva non celebrare l'ingrediente principe di ottobre: il fungo porcino. Davvero deliziosa la specialità preparata con fiordilatte, carpaccio e mousse di funghi porcini, salamino croccante e un pizzico di timo. Da provare.