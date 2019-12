Natale 2019, in Cilento nasce il panettone artigianale alla Spirulina

Un panettone molto speciale, costituito da cioccolato fondente al 72% e dal superfood Spirulina, una microalga che possiede notevoli proprietà nutrizionali: nasce in Cilento la nuova specialità made in Italy di questo Natale. Si tratta del panettone artigianale alla Spirulina, di un peso di circa 750g, che presenta un colore verde per l’aggiunta di spirulina all’interno dell’impasto, arricchito da gocce di cioccolato fondente e ricoperto, all’esterno, da glassa al cioccolato e spaghettini di spirulina.

Le caratteristiche

Il panettone è stato elaborato artigianalmente e rappresenta un perfetto connubio fra tradizione e futuro grazie all’aggiunta della Spirulina, ricco di proteine, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Un’idea nata grazie alla collaborazione del maestro pasticciere cilentano Gianluca Fortunato di Montecorice (Salerno), con la AlghePAM, innovativa startup agroalimentare di Acciaroli nel Cilento che coltiva la Spirulina.

Dove trovarlo

Il panettone sarà venduto nei Mercatini di Natale Castellabate , nei giorni 6, 7 e 8 e nei giorni 13, 14 e 15, nel piccolo borgo cilentano. Per maggiori informazioni: Alghepam.bio