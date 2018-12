Prodotti del territorio e lievitazione lenta, tra tradizione e fantasia: già spopolano i panettoni di Romolo

Marron glacé, gocce di cioccolato fondente e, per un tocco di freschezza al palato, scorzette d'arancia candite: questo il nuovo panettone della storica pasticceria Romolo di Salerno. Vasta ed eccellente, la varietà dei panettoni artigianali studiati con amore e precisione certosina dal maestro Remo Mazza che, anche quest'anno, si prepara a coccolare le papille gustative di salernitani e turisti con le sue specialità natalizie.

100% artigianale

Come sempre, per la farcitura del panettone che, come di consueto, è stato preparato con una lunga lievitazione naturale (tra le 36 e le 48 ore) sono stati selezionati attentamente prodotti del territorio come l'albicocca del Vesuvio o il limoncello della Costiera. Farina, burro, zucchero, tuorli, lieviti naturali e canditi, eventualmente: questi gli ingredienti dei panettoni di Romolo, caratterizzati dalla genuinità e dalla semplicità del prodotto, con un rispetto estremo per la tradizione.

La varietà

Classico, al cioccolato, Nocciolotto, Sottobosco, Amalfi, fino al "Romolo" con il presepe decorativo che rende il panettone una vera e propria opera d'arte: circa 200 persone, domenica, hanno potuto assaggiare ed apprezzare la varietà al 100% artigianale offerta per la domenica di degustazione. Non solo panettoni, ovviamente, renderanno gustoso il Natale degli amanti dell'eccellenza: da Romolo, infatti, non mancano mai i classici tradizionali di questo festoso periodo, alias mostaccioli, rococò, calzoncelli, strufoli e zeppole cotte. Il paradiso dei golosi, insomma, si trova nella storica pasticceria di Corso Garibaldi.

