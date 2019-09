Curiosità, anche Paolo Crepet degusta le specialità del King’s Cross Irish pub

Un ospite d'eccezione, ieri, al King’s Cross Irish pub di via Roma, a Salerno. A degustare le specialità del locale, infatti, il noto professor Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano che ha anche concesso un selfie allo staff del locale.

Oktober fest Circus

Intanto, al King’s Cross, fervono i preparativi per l'Oktober fest Circus: dal 1° al 31 ottobre, ogni sera, ci sarà un evento diverso, in collaborazione con artisti di strada, trampolieri acrobatici, maghi di bolle, tra show cooking e invitanti sorprese. Non solo squisite specialità irlandesi da gustare, dunque, ma anche tanto divertimento per gli amanti delle bontà. Cresce la curiosità.