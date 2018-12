Caldarelli dolce e salato: sbarca anche a Salerno il noto marchio campano

E' approdato anche a Salerno, in via Velia, Caldarelli dolce e salato, per coccolare il palato dei buongustai 24 ore al giorno, con le sue delizie artigianali, preparate con ingredienti selezionati.

Le specialità

Tra le tante specialità che proporrà lo storico marchio campano, capitanato dal pasticcere Raffaele Caldarelli, anche la nuova linea di panettoni natalizi, in particolare quello al pistacchio di Bronte e quello alla nocciola avellana. Non resta che assaggiare le bontà della nuova pasticceria, a due passi dal lungomare.

Foto di Antonio Capuano

