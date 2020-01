Non solo dolci e gustosi aperitivi: la pausa caffè più buona la offre "Romolo"

Non solo dolci prelibati e ricchi aperitivi: presso la storica Pasticceria Romolo è possibile gustare colazioni e pause caffè davvero squisite. Nell'elegante saletta del locale rinnovato, infatti, in tanti stanno apprezzando il caffè Passalacqua, miscela napoletana d'eccellenza, da apprezzare in tutta la sua aroma e fragranza.

La colazione

Cornetti, brioche, sfogliatelle, babà e tutti gli altri dolci di alta qualità sfornati da Remo Mazza e dal suo staff, fungono, poi, da irresistibile accompagnamento al caffè e alle altre specialità di Romolo, dove, dunque, anche la colazione profuma di buono. Da provare.