Innovazione e tradizione: completato il restyling della Pasticceria Romolo, il taglio del nastro

Attesa finita per i golosi: si alza il sipario sulla “nuova” Pasticceria Romolo. La storica sede dell'esercizio di Corso Garibaldi, infatti, è stata completamente rinnovata: moderno, il restyling, coerente con la filosofia di un’azienda che mira alla fusion tra innovazione e tradizione.

L'appuntamento

Così domani, mercoledí 18 dicembre, alle 12, il taglio del nastro con il sindaco Vincenzo Napoli e, a seguire, la benedizione dei nuovi locali. Alle 18, dunque la festa d'apertura al pubblico.

La storia

La Pasticceria Romolo, fondata nel 1967 da Romolo Mazza, rappresenta un pezzo importante della storia del gusto a Salerno. Romolo e la moglie Grazia hanno dato vita ad un’impresa familiare capace di affermarsi per l’alta qualità dei suoi rinomati prodotti: dai macarons al babà, dalle sfogliatelle alla torta caprese, dalla pasta di mandorla al cioccolato. Il tutto realizzato con materie prime eccellenti in gran parte provenienti dal territorio. Numerosi, i riconoscimenti nazionali ed internazionali ottenuti. Con il tempo, nella conduzione della Pasticceria Romolo, si sono affiancati i figli della coppia: Carmen, che si occupa dell’amministrazione, Remo che segue la produzione e Ilaria per il marketing. Dopo la scomparsa del Fondatore , la famiglia ha deciso di realizzare il suo progetto di ammodernamento con il restyling dei locali di corso Garibaldi.

La novità

Nel nuovo locale, seduti ai tavolini, sarà possibile gustarne tutti i prodotti dolci e salati, apprezzando il bar e l’enoteca. Attiva e, anzi, ampliata, l'offerta per catering, buffet, eventi e cerimonie, party. Un ringraziamento particolare da parte dello staff di Romolo, va al giornalista Peppe Iannicelli, per l'attenzione mediatica riservata all'evento. Non resta che leccarsi i baffi.