La Pasticceria Romolo si fa più bella: al via il restyling, il punto vendita si trasferisce

Nuovo look per i locali della Pasticceria Romolo: al via, infatti, il restyling della storica pasticceria salernitana. Dal 9 ottobre la vendita dei prodotti sarà trasferita in corso Garibaldi n.31 (cortile banca Intesa San Paolo).

Dolci novità in arrivo. Per info e prenotazioni 089232613 info@pasticceriaromolo.it