Le Tre Torte: 4 pasticcerie salernitane nella classifica di Gambero Rosso

Allori per 23 pasticcerie in Italia, selezionati ne le Tre Torte, classifica del Gambero Rosso. Tra queste, la pasticcerie Sal De Riso della Costa d’Amalfi – Minori, nonchè la Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine, Maison Manilia di Montesano sulla Marcellana e la pasticceria Pepe Mastro Dolciere di Sant’Egidio del Monte Albino.

La premiazione

In occasione della presentazione della settima edizione della guida “Pasticceri & Pasticcerie 2020”, è stata resa nota anche la classifica più golosa, dominata dalla pasticceria Veneto di Brescia, seguita da Dalmasso di Avigliana con 94 punti e, al terzo posto, da Maison Manilia di Montesano sulla Marcellana e Pasticceria agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine che condividono la posizione con Biasetto di Padova. Insomma, per la nostra provincia, non sono certe mancate soddisfazioni.