Pastiere tradizionali e colombine vegane: è Pasqua presso la pasticceria Di Dato

Casatielli dolci a lievitazione lunga e naturale, pastiere ed altre delizie, presso la “Pasticceria Di Dato” di Angri. Quattro giorni, in particolare, sono occorsi al maestro Di Dato per preparare la regina della Pasqua, la pastiera, seguendo alla lettera la tradizione, profumatissima ed in grado di conquistare anche i palati più esigenti.

La novità

Tra le novità di questa Pasqua, anche le colombine vegane, per offrire a tutti la possibilità di gustare le dolcezze di questi giorni di festa. Da provare.

