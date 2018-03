Food delivery: piatti dalla chat alla tavola, Alfonsino arriva a Salerno

Dopo Caserta, Aversa e i Paesi Vesuviani, è approdato anche a Salerno il servizio di delivery. Alfonsino: questo il nome della startup che ha sviluppato una piattaforma finalizzata a raccogliere ordini per i prodotti dai migliori ristoranti cittadini. Il progetto in sé sembra l’ennesima declinazione della consegna alimentare a domicilio, ma con una novità interessante. Non c’è, infatti, nessuna app da scaricare: funziona grazie alla chat di Facebook.

La storia

"Alfonsino nasce da un bisogno più che da un’idea. Nella nostra città c’è una domanda da parte dei consu matori non soddisfatta dai ristoratori: la maggior parte di loro infatti non effettua consegne a domicilio. Inizialmente - esordiscono gli ideatori - il nome era legato al concetto di delivery, ma poi pensammo che in un servizio del genere, dove tra chi consegna e chi riceve si crea un legame quasi affettivo, c’era bisogno di un maggiore impegno sul branding".

La novità

"Alfonsino non è il primo servizio di food delivery in Italia. Ma abbiamo un punto di forza di cui essere fieri: non abbiamo bisogno di un’app (anche se l’avevamo quasi fatta) - spiegano i promotori del progetto- Quando Facebook ha rilasciato la possibilità di poter sviluppare dei chatbot, annunciandolo all’F8 del 2015, ci siamo catapultati nello sviluppo di un servizio che fosse rivoluzionario per il mercato del food delivery. In Italia siamo i primi a consegnare i prodotti dei migliori ristoranti della città, grazie solo a due chiacchiere su Facebook Messenger". Le opportunità di crescita di Alfonsino sono legate allo sviluppo di una tech company dedicata non solo ai servizi di delivery, ma anche a quelli di big data e marketing: il futuro di Alfonsino potrebbe non essere solo su Facebook Messenger, ma in una chat propria con dei servizi dotati di intelligenza artificiale.