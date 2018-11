“La pizza buona dentro e fuori” a La Resilienza: degustazione a favore del progetto per i detenuti

Pizza, patatine e pizzicotti con la nutella che sanno doppiamente di buono: ad un mese esatto dalla presentazione del progetto per la realizzazione di una pizzeria all’interno della Casa Circondariale di Salerno, arriva la prima iniziativa per la raccolta fondi a sostegno della tenace iniziativa. Fondazione Casamica insieme ai partners Fondazione Comunità Salernitana, assessorato alle Politiche sociali del Comune di Salerno e Casa Circondariale, infatti, invitano la cittadinanza, mercoledì 5 dicembre alle ore 20,30 a “La pizza buona dentro e fuori”, presso la Pizzeria Resilienza, in via Andrea Sabatini, a Salerno.

Le informazioni

Con 15 euro a persona, sarà possibile gustare le prelibatezze del noto locale salernitano, contribuendo al progetto a favore dei detenuti della Casa Circondariale “Antonio Caputo”. Scopo dell'iniziativa è consentire loro di imparare un mestiere, per potersi poi inserire nuovamente nel tessuto sociale, dopo aver scontato la pena. Per ulteriori informazioni e prenotazioni 0892582245- 3483693875- 3384109621