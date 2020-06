La pizza che "nun se 'nchiomm" approda da Nonna Lucia, a Capaccio

La bontà dei grani antichi, la lievitazione lenta e gli ingredienti di eccellenza rendono uniche le specialità del maestro Donato Lardieri, ideatore, a Salerno, della pizza che nun se 'nchiomm e che è stata promossa a pieni voti anche nella dieta dei diabetici, proprio per la sua digeribilità e genuinità. Ed ora, la squisita pizza made in Salerno, come annunciato, è pronta a deliziare i palati degli ospiti del biscottificio di Nonna Lucia, agriturismo di Capaccio Scalo immerso nel verde e caratterizzato dai sapori di una volta, nel rispetto della stagionalità e della qualità dei prodotti del nostro territorio.

A preparare le pizze, dunque, Donato Lardieri in persona con i suoi figli, Luca ed Errico, pronti a soddisfare le esigenze dei buongustai. Per prenotazioni ai tavoli e per le pizze da asporto, è possibile contattare il 3351851363. Da provare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery