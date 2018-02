Tutti pazzi per "La pizza di Mansi", arriva "La Bella Marchigiana": la novità

Spunta un'altra gustosissima novità ne "La pizza di Vincenzo Mansi": a conquistare i palati dei buongustai, infatti, da questa settimana, sarà anche la Bella Marchigiana, studiata e preparata con cura certosina dal maestro pizzaiolo, Vincenzo che, al timone del locale sito tra Pastena e Torrione, continua a portare in alto il nome del suo papà volato in Cielo.

Gli ingredienti

Vincenzo Mansi, dunque, ha farcito la sua nuova "creatura", in cottura, con fiordilatte e olive Leccino denocciolate e, in uscita, con pecorino Carmasciano, salame Ciauscolo igp di Visso e olio Evo Monocultivar Ortice. Una delizia per gli occhi e per le papille gustative: da provare.