"Pizza migliazza cu li frittole": la bontà made in Campania che fa impazzire grandi e piccini

Squisita, la pizza migliazza cu li frittole, antica ricetta tipica del territorio Irpino: consiste in una pizza da forno a base di farina di granoturco, insaporita con formaggio pecorino e "frittole" cioè cicoli, i pezzetti di grasso che si ottengono dalla lavorazione della sugna.

Le origini

Con ogni probabilità originariamente la migliazza veniva preparata con la farina di miglio, da cui deriva il suo nome e che oggi, in questa come in molte altre ricette, è stata sostituita da quella di granoturco. Tradizionalmente veniva preparata in abbinamento con la minestra maritata.

La ricetta

In realtà la sua preparazione è molto semplice, poiché basta far bollire le frittole in acqua, sale e peperoncino e aggiungere, a bollitura avvenuta, la farina di mais e il pecorino grattugiato. L'impasto, una volta cotto e amalgamato, viene fatto asciugare e cotto al forno in una teglia ben unta di sugna o, in alternativa sulla brace dove però deve essere chiuso da un coperchio su cui si poggiano dei pezzi di brace. Da assaggiare.