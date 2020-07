"Gustoso" fa rima con "prezioso" da Vincenzo Mansi: spunta la pizza oro, 50 euro di bellezza e bontà

Gustoso fa rima con prezioso, presso la pizzeria di Vincenzo Mansi che, quest'estate, è approdata anche sul mare, sdoppiandosi, e sfornando le sue specialità non solo nel locale di Torrione, ma anche sulla terrazza dell'elegante Hotel Cetus di Cetara.

La curiosità

A far leccare i baffi e brillare gli occhi ai buongustai, la Gold Medal pizza, alias pizza oro al costo, non a caso, di 50 euro. Provola di vaccino, in uscita, un etto di jamon iberico Pata Negra (stagionatura 40 mesi), formaggio primo sale di latte vaccino, pesto di basilico, noci sguscuiate di Sorrento ricoperte di marmellata piccantuzza siciliana, foglia oro 24K e olio evo monocultivar di olivo di Cerasuola (Sicilia). A renderla unica, dunque, la foglia d'oro commestibile che conferisce alla pizza di Mansi un valore aggiunto, rendendola unica agli occhi e al palato. Una prelibatezza per intenditori: da provare.