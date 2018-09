Eccellenza, tra tradizione e innovazione: tutti pazzi per la pizza di Pignalosa in via Roma

E' sorta da poco e sta già riscuotendo enorme successo, la pizzeria Pignalosa di via Roma. Ad elogiarla, l'assessore comunale Dario Loffredo, sulla sua pagina Facebook.

"Nel panorama di Via Roma c’è una nuova storia di successo da raccontare. E’ molto più che una pizzeria gourmet, è un faro d’eccellenza che esprime la capacità di costruire una proposta innovativa intorno a un classico del made in Italy, di esaltare le produzioni salernitane a km zero e celebra uno stile di vita internazionale e raffinato. La pizza di Giuseppe Pignalosa, uno dei più acclamati pizzaioli italiani, trova casa a Salerno grazie all’intuizione di Enzo E Fabiana Esposito e Fabio Esposito, Guido Guariglia e Marco Guariglia artefici già del successo del modello di business del ristorante Pescheria. Idee forti da mettere in circolo per fare sistema e crescere nella salerno del buon vivere".