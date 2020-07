L'arte della pizza: Enrico Porzio sforna prelibatezze anche a Salerno

Il pluripremiato Enrico Porzio, pizzaiolo da circa 20 anni inaugura oggi la sua sede a Salerno sul lungomare in prossimità di Piazza della Concordia.

La scheda

Definito da molti il pizzaiolo del popolo, Enrico è alla sua quarta attività in apertura, che si aggiunge a quella storica di Soccavo e le altre del vomero e Aversa. "Molto importante in questa fase post COVID-19 è non perdere la speranza e io cerco di dare da sempre e soprattutto in questo periodo il mio contributo", ha detto.