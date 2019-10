Senza glutine, ma con tanto gusto: la pizza più buona è di Aniello Mansi

Tanti, i locali che propongono la pizza gluten free a Salerno. Ma a distinguersi, senza dubbio, è il maestro Aniello Mansi che, nel suo tempio del gusto, alias il locale in via De Crescenzo, a Pastena, sforna delle specialità che consentono a chi soffre di intolleranze alimentari di non rinunciare al sapore autentico della pizza.

Non a caso, Mansi quest'anno è stato anche il primo classificato al trofeo Pulcinella pizza senza glutine, con la sua "Ottava meraviglia" presso il magnifico lungomare Caracciolo Napoli. Non farciture limitate, ma ogni tipo di gusto è contemplato nel ricco menù dedicato anche a chi non può assumere cibi con il glutine. Da provare.