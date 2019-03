L'estate arriva in anticipo con "La pizza di Vincenzo Mansi": tutti pazzi per "Surrient"

Il caldo ha fatto capolino nel nostro territorio, dando un anticipo d'estate in questa ormai imminente primavera. E così, il maestro pizzaiolo, Vincenzo Mansi, titolare dell'omonimo locale "La pizza di Vincenzo Mansi", sito tra Pastena e Torrione, ha studiato e ha proposto una nuova delizia.

La novità

"Surrient": questo il nome scelto per la pizza al sapore di sole, preparata con provola fresca, datterino giallo, olive taggiasche denocciolate in cottura e poi insalata di pomodori di Sorrento con filetti di tonno in olio evo e basilico fresco in uscita. In tanti, stanno già assaggiando e apprezzando la sua bontà, caratterizzata da ingredienti eccellenti e di alta qualità. Da gustare.



