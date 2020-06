Estate 2020: la pizza di Vincenzo Mansi "raddoppia" e "vola" sul terrazzo dell'Hotel Cetus

La pizza sarà quella squisita di sempre e il panorama...suggestivo oltre ogni immaginazione. In vista dell'estate, Vincenzo Mansi "raddoppia" e, oltre a continuare a deliziare i palati dei buongustai nel suo locale di Torrione, "vola" sullo splendido e panoramico terrazzo dell'Hotel Cetus.

Pronto per la nuova avventura, dunque, il maestro pizzaiolo salernitano si prepara a sfornare le sue specialità "vista mare", per la gioia degli amanti del buono e del bello. Cresce la curiosità, per l'avvio, ormai imminente, della nuova collaborazione.