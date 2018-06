Diabetici di tipo 2 degustano le specialità con i grani antichi di Corner Pizza: la curiosità

La bontà e la genuinità delle specialità caratterizzate dai grani antichi di Corner Pizza, in via De Crescenzo, a Torrione, continuano a riscuotere consensi tra i buongustai. Non solo: consentono anche a chi soffre di alcune patologie, di non rinunciare alla pizza, patrominio dell'Unesco, grazie alla lievitazione lentissima e agli impasti e ai condimenti di qualità preparati dal tenace Donato Lardieri e dal suo eccellente staff.

L'iniziativa

Lo sa bene anche la nota diabetologa Paky Memoli che, dopo la soddisfacente esperienza già vissuta nei mesi scorsi, questa sera, condurrà nuovamente un gruppo di pazienti presso il locale. "Si tratta di pazienti diabetici di tipo 2 - ha spiegato la diabetologa - che stanno assumendo dei farmaci innovativi, glifozine e incretine, i quali sono glucosio-dipendenti, attivandosi, per l'appunto, solo con la presenza di glucosio e risparmiando, dunque, a chi ne fa uso, di avere crisi ipoglicemiche". Insieme ad un dietista, Mimma Zimarra che parlerà delle farine antiche usate per l'impasto e all'infermiera Annamaria Parente che monitorerà la glicemia prima, durante e dopo la degustazione della pizza, quindi, sarà possibile osservare come reagiranno i pazienti diabetici concendendosi le squisite specialità di Corner Pizza. Un esperimento gustoso, insomma, che testimonia i passi in avanti della medicina, valorizzando nello stesso tempo i piatti tipici del nostro territorio. Tanta curiosità.