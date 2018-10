Sei impasti diversi in 7 giorni: ogni settimana gusti nuovi ed eccellenti da Màdia

Unici, leggeri e digeribili: gli impasti più buoni da gustare sono da Madia, noto locale sito presso l'Irnocenter, a Salerno. Grazie all'impegno e al talento del giovane pizzachef Francesco Miranda, infatti, gli amanti dell'eccellenza possono assaggiare ogni giorno una specialità con impasto diverso.

Il menù

Il lunedì, in particolare, a coccolare il palato dei buongustai, la pizza in pala con impasto 50% integrale, il martedì c'è l'impasto alla curcuma e semi di papavero, il mercoledì quello integrale a tutto corpo, il giovedì gli impasti ai cereali e semi, mentre il venerdì l'impasto alla canapa e domenica l'impasto ai grani antichi. Inoltre, ogni giovedì, una pizza nuova per chi adora le sorprese. Non resta che l'imbarazzo della scelta.

