Pizza "con vista sul Colosseo", a Salerno: Mansi anticipa il Natale e illumina la piazza

Tanta curiosità nella zona orientale, in via De Crescenzo: un pezzetto luminoso di Roma, è giunto a Pastena, in vista del Natale.

La curiosità

"Tutte le strade portano a Roma, ma con una piccola deviazione ti potresti trovare da noi- scherza su Facebook Aniello Mansi, il maestro pizzaiolo artefice della nuova attrazione antistante il suo locale- La pizza di Aniello Mansi si illumina sotto il manto stellato di Salerno: vi aspettiamo per i vostri selfie, senza però dimenticarvi di taggarci", ha concluso il pizzaiolo che ha allestito la piazza con un'opera splendente che richiama il Colosseo.