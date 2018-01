Pizze d'eccellenza e piatti made in Campania: "Capri" è tappa obbligata per tutti i buongustai

Gusto e qualità sono di casa presso la pizzeria Capri di Salerno, il noto locale sito alle spalle del Grand Hotel. Usando prodotti accuratamente selezionati tra le specialità campane e rigorosamente a km 0, Capri propone squisiti fritti preparati al momento e le pizze con farine poco raffinate e a lunga lievitazione.

Gli altri piatti

Nel menù, non mancano primi e secondi piatti, caratterizzati dai sapori della nostra terra e del nostro mare. Tutti pazzi, in particolare, per il "pollo scucchiato", tra le specialità del locale capitanato da Umberto Scermino. A pranzo o a cena, insomma, vale la pena, per i buongustai, assaggiare le bontà made in Campania di Capri.

Gallery