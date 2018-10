Arrivano “iPatrizio”: il Corallo compie 11 anni e cambia nome

Era il 24 ottobre del 2007 quando due giovanissimi fratelli danno vita alla pizzeria Il Corallo. Siamo a Mercato San Severino, cuore pulsante della Valle dell’Irno. Sabatino, 30 anni, è il maggiore ed ha già avuto delle esperienze in altre pizzerie, Mirko (28 anni) è il più piccolo e lo segue con entusiasmo. Vigile, anche se li lascia fare da soli, la loro mamma Anna che li aiuta in cucina. Una famiglia solida che ha costruito la propria professionalità crescendo insieme alle esperienze, alle prove, ai successi ed agli errori, e che, a distanza di 11 anni, rappresenta una forza imprenditoriale giovane, appassionata e di qualità.

La curiosità

Nel solco di questa crescita, che hanno sudato e costruito sempre in prima persona, il prossimo 24 ottobre alle ore 20 Sabatino e Mirko Patrizio inaugureranno la loro nuova pizzeria a Mercato San Severino che andrà a sostituire la storica sede. In Via Marzio D’Amato, una cinquantina di posti, due forni a legna in pieno stile napoletano firmati da Grimaldi, un menù che comprende i classici della tradizione partenopea, ma che spazia anche verso abbinamenti originali purché con materia prima locale.

L’impasto base ad alta idratazione è realizzato con farine di tipo 0 ed 1, ed ha una lievi-maturazione di circa 30 ore. “In seconda elementare sistemavo la legna in una pizzeria a Penta, il mio paese, in cambio ricevevo una pizza. E’ così che ho cominciato ad appassionarmi a impasti e farine, è lì che comincia la nostra storia nel settore. All’inizio era un gioco, non dimenticherò mai quando a 12 anni – in occasione del compleanno del titolare della pizzeria, aiutandomi con le cassette d’acqua ribaltate riuscivo a stendere ed infornare. Da allora ho sempre desiderato aprire un locale mio e poter decidere indipendentemente prodotti e metodi di lavoro”, racconta Sabatino. Un finanziamento appena maggiorenni e l’apertura di una prima pizzeria. La seconda a Baronissi, in Via Giovanni Falcone 65, nel 2015. “Volevamo crescere, farlo bene ed indipendentemente. Sarebbe stata una grande responsabilità, ma anche una grande soddisfazione”, ribatte Mirko.Oggi sono una famiglia ancora più affiatata, cresciuta insieme in un settore che amano. La sala della nuova pizzeria sarà coordinata da Morica Antico, moglie di Sabatino e soprattutto perfetta padrona di casa. “Abbiamo trovato il coraggio di crescere soprattutto grazie alla presenza di mia moglie Morica. E’ suo un lavoro di regia prezioso che sta valorizzando al meglio ciò che noi amiamo fare da sempre: la nostra pizza!”, conclude Sabatino.

L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre a partire dalle ore 20 per l’inaugurazione ufficiale, ma soprattutto da venerdì 25 – tutti i giorni – dalle ore 19 alle ore 24.