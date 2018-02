Gialle, rosse o verdi: tutti a gustare le bontà "colorate" di Pollo Express

Polli "colorati" con salse d'eccellenza presso la braceria di via Silvio Baratta. "Pollo Express": questo il nome del locale che sta coccolando il palato di tutti gli amanti del gusto con le sue specialità. Non solo polli allo spiedo, ma anche costine di maiale, porchetta, salsiccia, patate della casa e pasta fresca.

Le specialità

Tutti pazzi, in particolare, per lo Yellow Express, pollo con curcuma, lime, burro e olio Evo, nonchè per il Red Chicken ricoperto di paprika dolce e bomba calabra e, ancora, per il Green Chicken, con salvia, timo, erba cipollina e rosmarino. E poi c'è il pollo con l'arancia o quello con la cipolla di Tropea, i peperoni e il pepe rosa. A sorprendere i buongustai, anche i primi piatti con delle salse speciali. Da provare.

Gallery