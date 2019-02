Le polpette di Carnevale: la ricetta made in Salerno

Non solo chiacchiere e lasagne. La tradizione a Salerno suggerisce di gustare anche delle squisite "polpette di Carnevale", in occasione del martedì grasso. A rendere nota la ricetta nostrana, la pagina Facebook "Solo per chi ama Salerno".

Ingredienti per 4 persone

400 g di carne macinata ( 200 di vitello e 200 di maiale ), 150 g di mollica di pane raffermo, 50 g di uvetta, 30 g di pinoli, 2 uova, 50 g di Pecorino grattugiato, 10 foglie di basilico fresco, 800/1.000 ml di passata di pomodoro, pangrattato, olio di semi di girasole, olio evo delle colline salernitane, sale, pepe.

Preparazione