I ristoranti più amati: picco di prenotazioni in Costiera Amalfitana

Con l’inizio del 2018, anche per il mondo della ristorazione arriva il momento di fare un bilancio dell’anno appena trascorso. Anche Quandoo, il servizio smart di prenotazione ristoranti, ha tirato le somme, premiando con i suoi Q-Awards i ristoranti che in Italia si sono distinti nel corso del 2017 e stilando la classifica dei locali più prenotati e meglio recensiti della penisola.

La Costiera Amalfitana e la costa orientale della Sicilia sono le destinazioni ideali per i foodie del sud Italia: qui, infatti, si concentrano i ristoranti più prenotati in Campania e Sicilia nel 2017. A fare da padrone nelle due regioni sono inevitabilmente le specialià locali: Next2 e Il Ritrovo, entrambi a Positano, portano in tavola i sapori intensi e genuini della cucina campana, mentre Al Saraceno e Osteria Antica Marina, rispettivamente a Taormina e Catania, conquistano gli italiani con le prelibatezze della tradizione siciliana, dai masculini cunzati agli spaghetti ‘cco niuru de sicci, e con location suggestive e romantiche E se in Campania sul gradino più basso del podio sale il ristorante di pesce Il Pirata di Praiano, a chiudere la classifica siciliana sono, curiosamente, le specialità emiliano-romagnole di Tigella Bella, dalle tigelle allo gnocco fritto.