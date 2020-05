Prodotti agricoli genuini made in Salerno? Coltivati e raccolti alla Domus Misericordiae di Brignano

E' proprio vero come da ogni momento buio, possa spuntare una luce nuova: come accaduto alla Domus Misericordiae di Brignano guidata dal parroco don Rosario Petrone, dove, se con il Covid-19 l'attività del laboratorio di ceramica è stata temporaneamente sospesa, è iniziata, tuttavia, un'altra iniziativa altrettanto lodevole e promettente. "Con l'aiuto di Dio, nonostante le tante difficoltà, stiamo cercando di fare ciò che ci è possibile e permesso.- spiegano dalla casa di accoglienza per i detenuti che, per merito, stanno scontando una pena alternativa al carcere- Abbiamo avviato e sta dando le prime soddisfazioni l'attività agricola: a breve raccoglieremo i primi frutti".

La curiosità

Si tratta di prodotti agricoli e genuini: con il contributo degli interessati, sarà possibile portare avanti il progetto. Già pronti, intanto, insalata, canasta e scarola. Per conoscere gli aggiornamenti sul raccolto e ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare la Domus Misericordiae attraverso la sua pagina Facebook. Una nuova realtà virtuosa, dunque, è sbocciata dopo l'emergenza Covid-19.