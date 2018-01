Arriva anche a Salerno "Misaki", il noto brand di Japanese restaurant

Amanti del sushi in estasi: ha aperto i battenti anche a Salerno, dopo Pompei e Sorrento, Misaki brand di Japanese restaurant, in via Gramsci, a pochi passi dal parco Pinocchio. La struttura offre anche il servizio bar, un’area riservata alla degustazione di cocktail e drink nell’ampia carta beverage del locale, tra birre e thè giapponesi, sake e vini italiani.

Le specialità

Tanti piatti caldi e freddi: tempura, maki, nigiri, sashimi, carpacci e altre bontà giapponesi ideate dallo chef. Il locale, infine, è anche take away. Non resta che provarlo.