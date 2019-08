Azione contro la Fame e il ristorante Belvedere, di Belmond Hotel Caruso a Ravello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Due euro del costo di ogni menu andranno infatti ad aggiungere idealmente posti in più nella lunga tavolata che la sera del 14 agosto verrà allestita sotto il maestoso pergolato di una fra le terrazze più belle della Costiera Amalfitana, quella di Belmond Hotel Caruso, Ravello.

Quest’anno attendere il Ferragosto al Belvedere, il ristorante gourmet del prestigioso hotel ravellese, farà bene due volte: a chi avrà il piacere di assaggiare l’omaggio alla cucina partenopea, tema centrale dell’aperitivo e della cena di gala, e ai bambini a cui Azione contro la Fame riuscirà a venire in aiuto in 50 Paesi in tutto il mondo, trasformando questa donazione in cibo terapeutico, cure mediche, acqua potabile e migliori condizioni igieniche.

Mimmo di Raffaele, executive chef di Belmond sarà il regista di questa serata riscaldata anche dalla musica coinvolgente di un quintetto swing, e che vedrà il Belmond partecipare per la prima volta alla formula di Ristoranti contro la Fame, la campagna di Azione contro la Fame che da 20 anni combatte la fame nel mondo, con l'aiuto degli esercizi aderenti e la solidarietà di tutti. “Siamo entusiasti che in tutto il nostro Paese così tanti grandi ristoranti e chef si stanno mobilitando per un obbiettivo comune” – dice Simone Garroni, Direttore Generale di Azione contro la Fame in Italia – “Insieme possiamo davvero contribuire a mettere la parola fine alla malnutrizione infantile nel mondo. Anche a Ferragosto ”.

Chi volesse aiutare Azione contro la Fame in questo impegno che porta avanti da 40 anni, può prenotare un tavolo chiamando allo 089 85 88 805/803/811.