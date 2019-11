“Le Sfoglie d’Oro” cambia sede e si trasferisce a Mercatello

“Le Sfoglie d’Oro” cambia sede. La famosa cornetteria salernitana, infatti, non riaprirà più nella storica location di via Pertini, nei pressi di via Porto, ma nel quartiere Mercatello e precisamente in via Trento 118, a pochi passi dal Mc Donald’s.

L'inaugurazione

Il taglio del nastro è previsto per domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 19.30. Una buona notizia per tanti salernitani e non solo che amano coccolare il loro palato con le specialità della nota cornetteria che ad agosto aveva abbassato, momentaneamente, le saracinesche.