"Mulino Urbano" apre i battenti a Salerno: ecco le "antiche" specialità

Dare alla città un “nuovo pane” e nuovi prodotti realizzati con l’attenzione e la cura di un tempo. E’ questo l’obiettivo dei proprietari del “Mulino Urbano” che ha aperto ufficialmente i battenti nella centralissima Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta) a Salerno.

Numerosi i partecipanti all’inaugurazione, tanti anche i passanti incuriositi nel vedere il nuovo esercizio commerciale situato nel cuore del capoluogo.

Le specialità

“Mulino Urbano - spiegano i titolari del nuovo negozio - intende riportare l’attenzione del consumatore al valore reale e ai sapori del grano e delle materie prime coltivate con etica, rigore e rispetto verso il territorio di provenienza. Vuole far riscoprire a Salerno il sapore del Pane realizzato con farine poco raffinate e molite a pietra, con basso contenuto di glutine e dare spazio a produzioni medio-piccole nazionali e locali come le farine di Terre di Resilienza, o i pomodori di Corbarì - I Sapori di Corbara”.

Il panificio sarà aperto dalla mattina con pane fresco, prodotto con lievito Madre ma dedicherà all’inizio della giornata un angolo speciale per la caffetteria e la pasticceria fresca e secca. Per la pausa pranzo, invece, ci sarà la gastronomia con piatti semplici e leggeri che ripenseranno alcune ricette della tradizione anche in pratiche confezioni takeaway, senza dimenticare “i piatti del giorno” realizzati dallo Chef a seconda della stagione. Non solo pane al Mulino Urbano, ma anche pizza sempre calda in pala e in teglia, padellino e focaccia genovese, realizzata con la stessa attenzione con cui verrà prodotto il pane.