San Valentino a Salerno: dal dolce al salato, il romanticismo "avvolge" la città

Dal dolce al salato, tutto diventa più romantico, a Salerno, in occasione del San Valentino. Per iniziare, squisite, le torte a forma di cuore della storica pasticceria Romolo di Corso Garibaldi: a caratterizzarle, la farcitura di crema e cioccolato alla fragola Valrhona, con la possibilità di richiedere personalizzazioni. Intanto, presso il Giardino dei Golosi di via Nizza, tutti a leccarsi i baffi con le torte semifredde al Cuore nel bosco, Cicchetto, Tramonto Rosa e Pizzico d'Amore, rigorosamente a tema e artigianali al 100%.

Le curiosità salate

Sul fronte del salato, merita senz'altro un plauso la pizza dedicata agli innamorati, fuori menù esclusivo, con impasto di farina tipo 1 al 100%, fiordilatte, misticanza di campo, tartare di gamberi marinati al pepe rosa, gocce di nero di seppia, mayo di barbabietola e frutto della passione. A concepirla, il noto pizzachef Francesco Miranda di Madia, elegante locale sito in via Irno: il compito di trovare il nome giusto per la pizza, è stato affidato ai clienti, tramite la pagina Facebook. Tra le altre curiosità spuntate in vista del 14 febbraio, la ricotta al forno, a forma di cuore, del Caseificio San Leonardo. Insomma, "sfuggire" alla festa degli innamorati, sembra impossibile per i buongustai.

