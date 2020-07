"Sentiero delle Formichelle", ecco l'ultima creazione di Sal De Riso

Si chiama “Sentiero delle Formichelle” l’ultima creazione di Sal De Riso, in onore delle trasportatrici di limoni che per anni hanno percorso su e giù le lunghe scale a gradoni che collegano i terrazzamenti della Costiera Amalfitana, con in testa sporte in legno ricolme di limoni. “È il mio personale tributo a una figura storica della mia terra e al suo lavoro duro, silenzioso e prezioso” dichiara il famoso pasticciere di Minori .

La ricetta

Il “Sentiero delle Formichelle” è composta da: crema leggera al cioccolato bianco e vaniglia al profumo di limone, cuore di crema al caffèscurzette, croccantino di nocciole e frolla alle mandorle.