Madia spegne la sua 1° candelina e regala un sorriso ai bimbi meno fortunati: l'evento

Un gesto di solidarietà per festeggiare il suo primo compleanno: stasera, gusto e generosità si fondono, presso Màdia, noto locale sito in via Irno che propone un'iniziativa a scopo benefico, a sostegno della onlus salernitana “Comis". Quest'ultima, è una associazione missionaria dedita alla cooperazione nei paesi del terzo mondo. I progetti in corso sono volti alla realizzazione di scuole primarie e secondarie, centri sanitari specialistici ed anche una azienda zootecnica, in particolare, in Congo, Tanzania, Zambia, Ruanda, India e Brasile.

Il menu a cura di Francesco Miranda e Domenico Vicinanza

Bis di frittatine : genovese, fagioli e lardo

Regina Margherita - impasto di tipo 1

Variazione di carciofi - impasto integrale

Panciona- impasto cereali

Due morsi⚬pala 50% integrale

Ricotta nocciole e salamino di Gioi

Ricotta pistacchio avvolto dalla mortadella cannolo

Dolce dello Chef



Il tutto sarà accompagnato da bevande selezionate ed offerte dal distributore Planet Beverage. La serata prevede anche un intrattenimento con musica dal vivo. Inizio previsto alle ore 21. Il prezzo è di 20 euro a persona, e l’incasso sarà interamente devoluto alla Comis Onlus.

Le altre donazioni

Si possono effettuare offerte volontarie direttamente presso l'ufficio della COMIS, nei locali esterni della Parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" in via Madonna di Fatima, 1.