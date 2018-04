La "Serata del cuore" fa tappa alla pizzeria Campania Felix di Capezzano

Il terzo appuntamento con le Serate del Cuore promosse dal "Direttivo dell'Aperitivo", estensione goliardica e solidale del Dipartimento dei Diritti Umani di Forza Italia ed espressione di un insieme di realtà politico-associative salernitane, da sempre impegnato sul fronte delle politiche sociali, si è svolto a Pellezzano presso la pizzeria Campania Felix del maestro pizzaiolo Antonio Saviello. L'incontro, che ha visto la presenza anche dell'imprenditore Giovanni D'Agostino, ha rappresentato un'occasione di aggregazione e di autofinanziamento di attività benefiche, in primis il sostegno a famiglie in difficoltà attraverso il Centro di Ascolto del Disagio coordinato da Sonia Senatore, ma anche un modo per valorizzare le eccellenze del territorio anche grazie alla presenza di rappresentanze di blog enogastronomici.

Il menù

Davvero magistrale il menù proposto per l'occasione da Saviello, composto da un ricco antipasto misto a base di fritti artigianali di stampo napoletano: dalle pettole del casaro agli scazzuoppoli, alle montanare fritte. Poi un giro di pizze dall'impasto digeribile ed estrose e magnanime nei condimenti, con accostamenti originali e creativi: dalla classica Margherita alla pizza con gorgonzola, pancetta e pomodorini, ad una agrodolce con crudo, grana e un trionfo di confetture. Per chiudere in dolcezza una serata piacevole, che ha saputo fondere buona tavola, attività di associazionismo e politiche, un'ottima cheesecake all'arancia di fattura artigianale.