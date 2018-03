"Arienzo" lancia la sfogliatella senza glutine: la due giorni di degustazioni

Chi ha detto che gli intolleranti al glutine non possono degustare le sfogliatelle? A smentire tale convinzione, la nuova creazione della Pasticceria Arienzo senza glutine: il 17 e il 18 marzo, infatti, sarà possibile assaggiare la speciale sfogliatella ad hoc anche per chi soffre di intolleranze alimentari. E' gradita la prenotazione: 089797729

La pasticceria

La "Arienzo Senza Glutine" di via Guglielmini, nasce dall'idea di Carmine Arienzo, e dalla figlia Francesca, celiaca dal 1998, per dare l'opportunità a tutti di non dover rinunciare alle specialità preparate nel rispetto della tradizionale pasticceria salernitana, rigorosamente senza glutine.