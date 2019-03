Bontà e gusto: i sospiri al limone tra i tesori golosi della Costiera

Chi abita in Costiera, non può che considerarli un pezzo prezioso del patrimonio gastronomico del territorio. Non è un caso, infatti, che i sospiri al limone siano stati selezionati dalla Regione tra i prodotti tipici dellla cucina campana. Specialità antichissima della Divina, i piccoli dolci di forma rotondeggiante sono formati da due semicerchi di pan di Spagna con al centro la crema. Tradizionalmente, da oltre un secolo, i sospiri venivano riempiti con crema pasticciera, oggi, da oltre un ventennio, la crema pasticciera è stata sostituita dalla crema al limone.

La preparazione

La preparazione del pan di Spagna prevede l'impasto di uova, zucchero e farina per preparare le formine della misura desiderata che devono essere adagiate su carta da forno, ricoperte di crema al limone e poi di glassa di zucchero. Contraddistinti dalla bontà dei limoni della costiera Amalfitana, i sospiri rappresentano una specialità di tutti i ristoranti della zona oltre che, naturalmente, di tutti i laboratori artigianali di pasticceria.