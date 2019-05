Sapori del passato rivisitati in chiave cruelty free a La Casina Vegan: tutti pazzi per la crema catalana

Squisiti, digeribili e rigorosamente cruelty free, i piatti proposti dal club enogastronomico "La Casina Vegan" in via Casa Stanzione, nel rione Sant'Eustachio di Salerno.

La chef Cristina De Vita, in particolare, sta stregando tutti i palati con una nuova genuina bontà: la crema catalana. Al profumo di cannella, il soffice dolce rievoca i sapori del passato, rileggendoli in chiave veg, senza derivati animali ed anche gluten free. Per degustare la squisita crema e le altre delizie studiate dalla cuciniera vegana, non resta che far un salto a La Casina.

