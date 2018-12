Gusto e qualità anche in versione mini: tante originali specialità all'Easy Riders

Continua a far leccare i baffi agli amanti del gusto, l'Easy Riders, antico pub/birreria sito in via Roma, che propone a salernitani e turisti una serata da trascorrere in perfetto stile londinese.

Nel locale che ha cambiato gestione, non mancano mai ottimi panini accompagnati dalle birre di prima scelta presenti nel menù. Tra le particolarità, i mini-burger che consentono ai buongustai di assaggiare sapori diversi, senza rischiare di saziarsi eccessivamente. E poi meritano attenzione, tra le altre specialità, le squisite salsette, caratterizzate anche da basilico, lime o zenzero, che rendono ancora più gustose le patatine o gli altri fritti. Originalità e qualità, insomma, vanno di pari passo nel locale sito nel cuore della città. Da provare.