"Cap 'e bomb" e altre bontà da accompagnare con birre di qualità: tutti pazzi per Comm'Accetta, il Salernish Pub

Bontà originali e irresistibili, per accompagnare squisite birre o altre fresche bevande, rigorosamente "irish". E' quanto offre Comm'Accetta, il Salernish Pub di Torrione che sta coccolando il palato dei buongustai di tutte le età.

Le novità

Tra le ultime delizie, la mozzarella di bufala da 250 grammi ripiena di una parmigiana mix di melanzane e zucchine e basilico fresco: la "Cap 'e bomb", da assaggiare anche in appetitose varianti, come quella ripiena di mortadella e pesto di pistacchio, per una vera e propria esplosione di sapori. A far impazzire chi odia le diete, anche il crocchettone ripieno di mortadella piastrata e pesto di pistacchio oppure il bun al sesamo, con doppio hamburger, doppio cheddar, salame piccante, lattuga, cipolla caramellata e uovo a occhio di bue. Notevoli, poi, i consensi per il panino veg preparato con seitan fritto, maionese veg, pesto di pomodori confit, verdure grigliate. Non resta che leccarsi i baffi e sedersi a tavola.