Oltre 50 ricette per pasta, pollo e contorni di qualità da Stay Hungry: curiosità tra gli amanti dello street food

Non solo pasta, ma anche secondi e contorni da Stay Hungry, il nuovo street food sorto al chiarore di Luci d'Artista a Salerno e sito a pochi passi da piazza Portanova. Tutti pazzi, in particolare, per il pollo con le verdure e per i tantissimi piatti proposti dal locale: oltre 50, le ricette studiate per i buongustai.

La particolarità

La pasta può essere abbinata con tante salse diverse, tutte preparate con prodotti d'eccellenza. A pranzo e a cena, dunque, sempre di più, gli amanti dello street food che scelgono di far tappa presso il nuovo locale salernitano.

