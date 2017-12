Stay Hungry: il nuovo street food a Salerno per gli amanti della pasta

Stay Hungry: questa la denominazione del nuovo street food che ha aperto i battenti al centro di Salerno, nei pressi di piazza Flavio Gioia.

La scelta

Tanta curiosità tra gli amanti dei primi piatti: è possibile scegliere la pasta preferita ed abbinarla con il tipo di salsa più gradito, per poi continuare a passeggiare al chiarore delle Luci d'Artista. Tanti stanno apprezzando la new entry dello street food made in Salerno.

Foto di Antonio Capuano

Gallery