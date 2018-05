"La cucina dell'acidità": la mozzarella incontra l'aceto a Capaccio

A Capaccio la mozzarella di bufala incontra l'aceto in occasione de Le Strade della Mozzarella che si terrà il 23 ed il 24 maggio al Savoy Beach Hotel. Durante la due giorni dedicata all'oro bianco, infatti, ci sarà modo di approfondire La Cucina dell'Acidità che in realtà promette di essere un dolce incontro del gusto capace di entusiasmare i palati più esigenti. Durante l'evento si potrà vedere come quattro top chef uniranno la mozzarella alla gamma di aceti De Nigris e si potranno confrontare i vari gradi di invecchiamento e di contenuto di mosto degli Aceti Balsamici di Modena IGP, provare la gamma degli aceti fruttati e le esclusive Perle di Modena di Aceto Balsamico sferificato, fino ad arrivare al top della gamma con i 100% Modena: aceto tradizionale travasato pazientemente di botticella in botticella.

L'evento

Gli incontri della Cucina dell'Acidità inizieranno il 23 maggio alle 13.30 con lo chef Luigi Salomone capace di decostruire la tradizione della sua Castellammare di Stabia attraverso contrasti marcati e influenze orientali. Alle 15,30 sarà la volta dello chef stellato Pasquale Palamaro, resident dell’esclusivo Albergo della Regina Isabella che sposerà l’aceto con i sapori della sua Ischia. Il 24 maggio alle ore 14.00 sarà la volta di Sakai Fumiko, giapponese, ma da 15 anni a Vico Equense ai comandi del ristorante Bikini. Famosa per mixare la cucina del suo paese natale con i sapori campani, sarà interessante scoprire come utilizzerà, non solo gli aceti tradizionali, ma anche l’unico aceto di riso prodotto in Italia, quello firmato De Nigris. Infine, alle ore 15, appuntamento con Salvatore La Ragione, chef stellato del Mammà, a pochi passi dalla piazzetta di Capri, per un abbinamento tra aceti, mozzarella e i profumi del Mediterraneo.